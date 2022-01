Visoka zmaga in visok poraz

D-LIGA

Isonzo – Kontovel 45:67 (6:20, 22:40, 34:50)

Kontovel: A. Daneu 6 (0:1, 3:8, 0:2), N. Daneu 8 (5:6, 0:2, 1:1), Doljak 0 (-, -, 0:1), Cicogna 5 (-, 1:3, 1:5), Škerl 7 (1:1,0:3, 2:7), Pro 0, Mattiassich 13 (3:3, 2:3, 2:4), S. Regent 7 (2:2, 1:2, 1:3), Persi 8 (-, 1:2, 2:6), Kralj 2 (-, 1:1, -), Žgur 11 (2:2, 3:4, 1:3), Emili nv. Trener: Peric.

Z zbrano igro tako v obrambi kot v napadu je Kontovel v gosteh povsem zasluženo v gosteh premagal domačo peterko iz Pierisa. Kontovelci so začeli odločno in si takoj priigrali 15 točk prednosti, ki so jih še povečali ob koncu srečanja na +22. Trener Peric je poslal na igrišče vse razpoložljive igralce, ki so tudi dobro opravili svojo nalogo. Na klopi je presedel tekmo le poškodovani Emili. Od posameznikov bi omenili uspešen nastop Mattiassicha, ki je bil s 13 točkami najboljši strelec svojega moštva in je dodal še 12 skokov. V prihodnjem krogu čaka Kontovelove košarkarje derbi v gosteh proti vodilnemu Boru.

San Vito – Dom 71:46 (16:10, 33:26, 52:33)

Dom: D'Amelio 0 (-, 0:2, -), Abrami 16 (4:5, 3:7, 2:3), Lazić 3 (1:2, 1:2, 0:2), Jakin 2 (-, 1:5, 0:3), Zavadlav 2 (-, 1:2, 0:5), Cej 1 (1:2, 0:1, -), Borsi 6 (-, 3:5, 0:1), Salvi 9 (2:2, 2:4, 1:4), Čavdek 2 (-, 1:1, -), Vremec 5 (-, 1:5, 1:5), Ballandini in Menis nv. Trener: Grbac.

Košarkarji Doma so v Trstu doživeli visok poraz. Domači San Vito je slavil z 71:46. V Domovih vrstah je prvič zaigral Filippo D'Amelio (letnik 2003), medtem ko je zaradi poškodbe tekmo na klopi presedel Alessandro Ballandini. Uvodni del tekme je bil dokaj izenačen, čeprav so bili domačini ves čas v rahlem vodstvu. Kljub slabim odstotkom pri metu so gostje držali stik in odšli na glavni odmor le s 7 točkami zaostanka. V tretji četrtini pa se je tekma odločila. San Vito je z delnim izidom 19:7 pobegnil, v zadnjih desetih minutah pa naskok le še povečal. O ponesrečem strelskem večeru Doma priča podatek, da so goriški košarkarji v drugem polčasu zadeli le 20 točk. Med posamezniki se je nasprotnikom dostojno upiral le kapetan David Abrami, ki je na koncu prispeval 16 točk.

PROMOCIJSKA LIGA

Barcolana – Breg