Za navijače Triestine in za zaposlene v klubu nova hladna prha

»Farsa!« »Norišnica!« »Še v srhljivkah Alfreda Hitchcocka ni videti takih prizorov. Izdajalci! Ko so prevzeli klub, smo jim zaupali, zdaj nam zabijajo nož v hrbet.« Vzdušje ob tržaškem stadionu Rocco je bilo danes popoldne milo rečeno napeto. Dobro uro pred napovedanim prvim uradnim treningom Triestine so navijači in zaposleni, ki že več mesecev ne prejemajo plače, doživeli novo hladno prho. Vodstvo kluba je že tretjič odpovedalo začetek priprav na sezono. Trening je bil sicer napovedan za danes dopoldne, nato so ga premaknili na 17.30. Tudi tedaj pa nogometašev, trenerjev ali kakršnegakoli predstavnika kluba ni bilo.

»Športno društvo sporoča, da prvega treninga, ki je bil napovedan za danes, ne bo. Datum za začetek priprav bomo še določili,« se je glasilo sporočilo, ki je okoli 16.15 zakrožilo med nekaterimi navijači in zaposlenimi tržaškega nogometnega kluba. Kdo ga je sestavil in poslal, ni znano, Emilio Ripari, odgovorni Triestine za stike z mediji, ga je prejel od delavca v skladišču stadiona Rocco.