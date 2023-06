Zakaj pa ne: Inter lahko preseneti

Manchester City ali Inter?

Angleži so veliki favoriti. Nogometaši trenerja Pepa Guardiole si enostavno želijo ta pokal, ki ga niso še osvojili. Od prve minute bodo igrali sto na uro. Lahko vam že zdaj napovem, da bodo imeli 70 % posesti žoge, toda ...

Toda ...

Kot veste je nogomet večkrat nepravičen šport in predvsem na eni sami tekmi se lahko zgodi vse. Tudi to, da zmaga na papirju slabši. Inter je na papirju slabša ekipa, a to še ne pomeni, da je slaba. Čisto nasprotno. Črno-modri so se zasluženo uvrstili v finale lige prvakov in prepričan sem, da se bodo častno borili do konca oziroma bodo skušali osvojiti evropski klubski naslov.

