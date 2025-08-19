Zalet v C-ligo z igralkami Kontovela

Zalet bo vendarle imel ekipo tudi v ženski C-ligi. Pri projektu, ki združuje vsa društva slovenske ženske odbojke na Tržaškem, so si v poletnem obdobju prizadevali, da bi pravice za C-ligo zamenjali s katerim od D-ligaških klubov. Ko pa se je to izkazalo za neizvedljivo, so se vrnili na prvoten načrt, po katerem bodo v C-ligi nastopale članice, ki so lani igrale v D-ligi pri Kontovelu Zaletu, v D-ligi pa mladinke.

Da ne bi ustvarjali dodatnih stroškov, so ekipo v C-ligo uradno vpisali kot Sokol, a jo bo upravljalo društvo Kontovel. Kot omenjeno, bodo v njej v glavnem nastopale odbojkarice, ki so lani igrale s Kontovelom Zaletom v D-ligi. Tem se bo pridružila še dolgoletna podajalka in kapetanka Zaleta iz C-lige Demi Vattovaz, najbrž pa še nekatere mlajše igralke, ki so lani nastopale v C-ligi. Kdo bo trener najvišje postavljene slovenske ženske ekipe, pa zaenkrat še ni znano.

Mladinke v D-ligi

Ekipa mladink v D-ligi, ki jo bo treniral Edi Bosich, je prešla pod okrilje Sloge. Pri Slogi imajo tako večjo garnituro mladink, ki bodo po vsej verjetnosti igrale dve prvenstvi U18, nekatere bodo igrale D-ligo in U18, druge pa 1. divizijo in U18. Slednje bo treniral Martin Maver. Ker bodo nastopale vse pod istim društvom in so še vse mladinke, bo društvo imelo veliko manevrskega prostora, da lahko tudi če nastopajo v višjem prvenstvu, naknadno igrajo v 1. diviziji in obratno, je pojasnil Maver. Nekatere mladinke se trenutno mudijo na pripravah v Mežici, članske ekipe pa naj bi s treningi začele prihodnji teden.