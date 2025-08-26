Zgodovinski preboj slovenskih odbojkaric v osmino finala SP

Slovenske odbojkarice so se na svojem prvem svetovnem prvenstvu uvrstile v osmino finala svetovnega prvenstva na Tajskem. Potem ko so proti ZDA izgubile s 3:1 in proti Češki s 3:2, so na zadnji tekmi potrebovale zmago, istočasno pa so morale upati, da bodo ZDA premagale Češko.

Svojo nalogo so opravile z odliko in Argentinke premagale z gladkim 3:0. Veselje po zmagi je bilo nepopisno, saj je vendarle šlo za prvo zmago v zgodovini Slovenije na ženskem svetovnem prvenstvu v odbojki. Niso pa še vedele, če se veselijo tudi uvrstitve v osmino finala, saj je o tem odločala zadnja tekma med ZDA in Češko. Američanke so tudi na tej tekmi potrdile status favoritinj in Čehinje premagale s 3:0. Slovenija se bo v osmini finala v ponedeljek pomerila ali s Turčijo ali Kanado.

V osmino finala je brez praske napredovala tudi Italija, ki je na zadnji tekmi v predtekmovalni skupini B Belgijo premagala s 3:1.