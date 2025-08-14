Znan spored deželnega pokala 1. in 2. amaterske lige

Deželna nogometna zveza FIGC LND je včeraj objavila spored in tekmovalno formulo deželnega pokala za 1. in 2. amatersko ligo. Obe tekmovanji se bosta začeli v nedeljo, 31. avgusta.

V deželnem pokalu 1. amaterske lige bo nastopalo 42 ekip, ki bodo v prvem delu tekmovanja razdeljene v šest skupin, vsaka s po sedmimi ekipami. Nogometaši Sovodenj so bili uvrščeni v skupino F, v kateri so še goriška Azzurra, Cormonese, Manzanese, Serenissima Pradamano, Ancona Lumignacco in La Fortezza Gradisca. V uvodnem krogu bodo Sovodenjci gostili Cormonese. Doma bodo igrali še proti Manzaneseju in Serenissimi Pradamano, v gosteh pa proti Anconi Lumignacco, Azzurri in La Fortezzi Gradisca. Prosti bodo v četrtem krogu. Skupinski del tekmovanja se bo zaključil konec januarja. V izločilne boje se uvrsti šest zmagovalcev skupin in dve najboljši drugouvrščeni ekipi (skupno 8 ekip). V četrtfinalu (4. in 18. marca) in polfinalu (29. marca in 15. aprila) se igra na dve tekmi. Termina in prizorišča finalnega dvoboja zveza še ni določila.

V deželnem pokalu 2. amaterske lige pa bo nastopilo 56 ekip, ki bodo v prvem delu tekmovanja razdeljene v osem skupin, prav tako vsaka s po sedmimi ekipami. Edina slovenska ekipa, bazovska Zarja je bila vključena v skupino H, v kateri so še Mossa, Poggio, Isonzo, CGS, Roianese in Campanelle. V prvem krogu bodo Zarjini nogometaši gostili Isonzo, že v drugem pa bodo prosti. V gosteh bodo nato igrali proti Mossi, Poggiu in Roianeseju, doma pa proti Mossi in mestnima tekmecema Campanelle in CGS. Skupinski del tekmovanja se bo prav tako zaključil konec januarja. V izločilne boje se uvrstijo najboljši dve ekipi iz vsake skupine, skupno torej 16 ekip. V osmini finala (4. marca) in četrtfinalu (18. marca) se igra samo na eno tekmo, v polfinalu (29. marca in 15. aprila) pa na dve tekmi. Tudi za finale deželnega pokala 2. amaterske lige zveza še ni določila termina in prizorišča.

Medtem je zveza FIGC LNDtudi sporočila, da bo v petek, 22. avgusta, v gledališču Modena v Palmanovi uradno predstavila koledarje vseh amaterskih deželnih lig za sezono 2025/26. E.P.