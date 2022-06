100Hack: odprtje Specule v Bazovici

Začela so se praznovanja za stoto obletnico rojstva Margherite Hack. Na znano astrofizičarko se bodo pri tržaškem observatoriju Inafa spomnili tako, kot bi si verjetno sama želela: s poljudnim širjenjem znanosti na svojevrsten in privlačen način. Prvi dogodek je zaživel danes dopoldne, ko so v Bazovici uradno odprli prenovljeno kupolo zvezdarne, Speculo Urania Carsica, in jo poimenovali prav po astrofizičarki. Poslopje je že več let namenjeno samo zunanjim obiskovalcem, šolam in ljubiteljem znanosti, ki želijo spoznati delovanje Inafa in za krajši čas stopiti v svet zvezd.

Vse eksponate spremljajo besedila v italijanščini, slovenščini, angleščini in nemščini. »Ciljamo namreč na mednarodno publiko in cenimo raznolikost ozemlja, na katerem observatorij deluje,« je poudaril Fiore in predstavil program dogodkov ob pomembni obletnici. Jutri ob 20. uri bo v gledališču Miela na sporedu predstava Stavra Ivanovskija Margherita - ovvero l'arte di fare scienza. Na istem odru in ob isti uri pa bo v četrtek potekalo srečanje z novinarjem Fabiom Paganom, ki se bo spomnil na Hackovo. Sledil bo spektakel Dancing Universe, prepletanje plesa in znanosti. Na Četrtem pomolu bodo v petek ob 20. uri zazveneli zvoki iz vesolja Baby Gelido z avtorsko glasbo Paola Cervija Kevishra v predstavi 8558 Hack.

Do petka se bodo v Trstu mudili znanstveniki iz celega sveta na mednarodni konferenci HACK100: preteklost, sedanjost in prihodnost spektroskopske astrofizike. Prenovljena Specula je na ogled vsak dan v tednu ob 15. in ob 22. uri. Termini do nedelje so sicer že razprodani, iz observatorija pa vabijo vse, ki bi radi prišli na obisk, naj rezervirajo nov termin na e-naslovu hack100@inaf.it.