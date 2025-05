175 zaposlenim tovarne Tirso resno preti odpoved

Z upanjem v očeh so včeraj delavke in delavci tovarne Tirso na protestnem shodu, ki ga je sindikat CGIL priredil pred deželno palačo v Trstu, čakali konec sestanka s pristojnima deželnima odbornikoma Sergiom Emidiom Binijem in Alessio Rosolen ter predstavniki zveze Confindustria. A dobrih novic ni bilo.

Nepričakovani umik

Za miljsko tekstilno tovarno je pred časom kazalo, da se bo kriza kmalu končala. A kot strela z jasnega je pred kratkim prišla slaba novica. Pordenonska družba Roncadin, ki je nameravala del svoje proizvodnje zamrznjenih pic preseliti v miljski obrat in pri tem prevzeti zaposlene, se je premislila. Sindikati so takoj zahtevali pojasnila, saj se čas, ki je namenjen čakanju na delo, za zaposlene hitro izteka in z njim vsaka možnost ponovnega zaposlovanja.

Skoraj vse so ženske

Po sestanku pa je bilo že jasno, da se bo zelo verjetno uresničil najslabši možen scenarij: odpust za 175 zaposlenih, večinoma žensk starejših od 50 let. V tovarni Tirso, kjer so proizvajali tekstil iz vlaknine kevlar, so stroji utihnili avgusta lani. Izredno stanje je sicer nastopilo že pred zaprtjem, saj so zaposleni večkrat pristali na čakanju.