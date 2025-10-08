Barcolana prijadrala v Repen

Barcolana je v ponedeljek zvečer prvič priplula v Repen. Eden od dogodkov v sklopu največje regate na svetu je bil namreč nastop tržaškega harmonikarja Denisa Novata v Kraški hiši. Glasbenik je nastopil v družbi kitarista Walterja Beta in basistke Barbare Jehart. Trio se je predstavil z izborom uspešnic iz slovenske narodnozabavne glasbene zakladnice, odmevale so tudi tržaške ljudske in Novatove avtorske skladbe.

»Nekoliko v zadregi sem tu v Kraški hiši. Med publiko namreč sedi moja prva profesorica solfeggia Vesna Lupinc,« se je uvodoma pošalil Novato, preden bi vžgal z Avsenikovim Pastirčkom. Spevna viža je redno na njegovem programu: »Spomin na papeža Frančiška, dvakrat sem jo zaigral pred njim.« Tudi poskočna Cirkus Renz je navdušila repensko publiko. Pa istrska Mula de parenzo, ki jo Novato na svojih koncertih po svetu po navadi zaigra, da preveri, ali so v občinstvu Tržačani: »Takoj je videti, ko začnejo peti in se pozibavati.«

»Vesel sem, da s svojim igranjem prispevam k prepoznavnosti tega glasbila, za katero je dolgo veljalo, da ga igrajo zgolj na šagrah in v gostilnah,« je še povedal Novato, ki bo čez nekaj tednov spet obiskal Avstralijo. Na drugem koncu sveta prireja serijo nastopov. »V tujini vsi poznajo Barcolano. Sedaj bom lahko rekel, da sem igral na tej znameniti regati,« se je še pohvalil glasbenik, ki pogosto igra tudi za monaškega princa Alberta.