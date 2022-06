Barkovlje pestijo poletne težave

Med kontovelskim portičem in križiščem pri Miramaru, bivju, kot ga imenujejo Tržačani, kopalce v osvežujoč objem morja vodijo tri železna stopnišča. Vreme je kot nalašč za kopanje, turkizno morje vabi kopalce, a kaj, ko so ti, da bi skočili v morje, prisiljeni plezati po skalah in tvegajo padec. Obljube, da bo barkovljanska obala nared do 1. junija, ki so jih konec meseca marca naznanjali v občinski upravi, so daleč od uresničitve. Težav pa ni konec pri stopnicah: domačini se morajo v neenakem boju za parkirišča kosati z množicami kopalcev, o rezervacijah parkirnih mest pa se pristojni šele odločajo.

»To je sramota,« se je v sredo v Barkovljah jezil starejši gospod, ki se je nerodno prestopal po skalah. Med »Californio« in bivjom so zaradi vzdrževalnih del še vedno zaprta tri stopnišča, ki vodijo v morje. Občina Trst je namenila kar 200.000 evrov za zamenjavo starih, dotrajanih stopnic; med lansko sezono so zabeležili kar nekaj padcev, dela so bila nujna. A kaj, ko dvema stopniščema manjka zadnji segment, enega stopnišča pa sploh ni. Kopalci morajo tako za pot v morje izbrati kontovelski portič, kopališče pri bivju, kjer so stopnice uporabne, ali nevarno pot čez školje.

Ob zagonu kopalne sezone se vsako leto pojavljajo težave s parkirnimi mesti za stanovalce v Miramarskem drevoredu. Zadnjih devet let je bil del Trga 11. septembra in odsek drevoreda, ki se vije za barkovljansko bencinsko črpalko, v poletnih mesecih rezerviran za stanovalce, ki ne razpolagajo z garažo. Kopalna sezona trka na vrata, o novi odredbi pa ne duha ne sluha. Cestni znaki sicer nakazujejo, da je parkiranje brez ustreznega dovoljenja od 12. junija do 10. septembra prepovedano. Občinska odbornica za urbanistiko Sandra Savino pa nam je pojasnila, da se morajo na občini o morebitni rezervaciji parkirišč še odločiti.