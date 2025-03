Bodoči inženirji ne prezirajo manjšinske stvarnosti

V Peterlinovi dvorani so danes popoldne izročili štipendije Sklada Albina Ločičnika petim zaslužnim študentom inženirstva.

Komisijo so sestavljali Marjan Jevnikar, Neža Kravos, in Danijel Simonettig, ki so pet kandidatov izbrali med enajstimi prejetimi prošnjami. Odločilna je bila tudi njihova vpletenost v manjšinsko stvarnost. Med prosilci so za štipendijo v višini 600 evrov izbrali Beatrice Devetak in Jacoba Tula, za štipendijo v višini 1110 evrov pa Martina Čufarja, Aleksandra Gergoleta in Igorja Gregorija. Martin Čufar je že prejel štipendijo predlani, ostali pa so jo prejeli prvič.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.