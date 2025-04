Brezplačna spletna predavanja o okolju

V torek, 13. maja, se bodo ponovno začela srečanja v sklopu t.i. šole za okolje, ki jo prireja deželna agencija za okolje Arpa. Letošnji program vključuje 12 brezplačnih spletnih predavanj, na katerih bodo strokovnjaki obravnavali različne vidike raznih okoljskih vprašanj.

S tovrstno izobraževalno dejavnostjo je Arpa začela že leta 2016 in do konca lanskega leta je ponudila kakih 90 seminarjev, ki so namenjeni vsem, ki jim je okolje pri srcu, vključno s predstavniki krajevnih oblasti in vsemi, ki tako ali drugače s svojim poslovanjem vplivajo na okolje.

Za vse radovedneže

Spletni seminarji bodo potekali vse do 13. novembra. Število mest je omejeno: zgornjo mejo so organizatorji določili na 500 udeležencev, kar je na prvi pogled veliko, še vsakič pa se je bilo komu treba odpovedati predavanju, je povedal znanstveni direktor Arpe Fulvio Stel. Srečanja bodo trajala okvirno dve uri (med 10. in 12. uro), kdor bo zamudil predavanja, bodo registracije posameznih srečanj na voljo konec leta. Popoln program srečanj je dostopen na spletni strani www.arpa.fvg.it, kjer je od danes na voljo tudi obrazec za prijavo.

Deželni odbornik za okolje, energijo in trajnostni razvoj Fabio Scoccimarro je opozoril na izzive, ki jih postavlja sodoben svet okolju, za kar so srečanja izredno dobrodošla, saj omogočajo soočanje s strokovnjaki glede njegove zaščite in spoznavanje dobrih praks, v koraku s časom in potrebami.

Tema prvega srečanja, ki bo 13. maja, bo uporaba meteoroloških in klimatoloških informacij v deželi (kje najti podatke, napovedi, meritve, posebna orodja).