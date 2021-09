Broiliju naj se prepove nastopanje

Nacistične tetovaže na telesu tržaškega boksarja Micheleja Broilija, s katerimi je v soboto stopil v ring športne palače na Čarboli, še kar burijo duhove. Dogodek je ostro obsodil tudi Nacionalni urad za boj proti rasni diskriminaciji (UNAR) pri italijanskem predsedstvu vlade, ki je začel zbirati podatke o dogajanju.»Sramotne tetovaže, ki jih je boksar razkazoval na uradnem dvoboju, se navezujejo na eno najbolj temačnih in nehumanih obdobij naše zgodovine,« je pojasnil predsednik urada Triantafillos Loukarelis, ki ostaja v stiku z italijansko boksarsko zvezo. Ta je dogodek (po zgroženem poročanju medijev) prav tako jasno obsodila in se od njega ogradila.»Pristojne pozivamo, naj Broiliju prepovedo nastopati v ringu. Takim dogodkom je treba enkrat za vselej narediti konec,« je dejal Loukarelis in si nadejal, da se obelodani, zakaj sodnik ni nemudoma prekinil srečanja ter zakaj se je boksarju že več časa dovoljevalo razkazovanje tetovaž, ki predstavljajo apologijo nacifašizma.