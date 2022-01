Brovedani: diskretni dobrotnik

Gospod Fissan. Tako so pravili Tržačanu Osirideju Brovedaniju, ustanovitelju znane tovarne zaščitne paste Fissan, ki je živel in delal v Ulici Leon Battista Alberti v Trstu. Tam stoji danes muzej, kjer je mogoče spoznati njegovo pestro življenje, od rojstva in najstništva, do novinarske službe na dnevniku Il Piccolo, vstopa v sektor kozmetičnih izdelkov, internacije v koncentracijska taborišča v Belsenu, Buchenwaldu in Dori ter ponovni vrnitvi k življenju.

»Brovedani je svoje bližnje učil, da iz vsake izkušnje, tudi najhujše, mora človek zgraditi nekaj dobrega,« je povedala Lia Silvia Gregoretti, novinarka in kustosinja muzeja, kjer bodo danes priredili vodene oglede ob dnevu spomina, »povpraševanje je veliko in maksimalno število obiskovalcev smo že dosegli. A z veseljem sprejemamo rezervacije vseh, ki bi radi, da jih pospremimo po prostorih muzeja.« Slednjega obiščejo Tržačani in turisti. Večina ne pozna Brovedanijeve zgodbe. Začudeni izvedo, da je bila tovarna Fissan nekoč v Trstu. »Brovedanijeva diskretnost se še danes občuti. Nikoli ni oglaševal svojih uspehov. Želel je pomagati mladim in jim ponuditi tiste priložnosti, ki jih je sam pogrešal, pa tudi starejšim,« je dodala Gregorettijeva. Poslanstvo gospoda Fissana je po njegovi smrti leta 1970 nadaljevala žena Fernanda s Skladom Brovedani in ustanovitvijo Doma za sirote in ostarele v Gradišču.

V spomin na Osirideja Brovedanija bodo v gledališču Miela v torek, 1. februarja, predvajali dokumentarec Da Buchenwald a Bergen Belsen. Sledil bo pogovor z zgodovinarjem Carlom Greppijem. Predvajanju in srečanju bo mogoče slediti med 15. uro in 16.30 na Facebook strani sindikata SPI CGIL FJK, ki dogodek ponuja ob dnevu spomina.