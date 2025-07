Častni doktorat prvemu možu družbe Fincantieri

»Veste, kaj mi pomeni kariera, kaj je zame uspeh? Prav gotovo zasedati mesto glavnega izvršnega direktorja velikega podjetja, a vendar nič manj kot imeti nekoga, ki ti te ob povratku domov pričaka pred odprtimi hišnimi vrati.« Besede so se mu zataknile v grlu - ganjen je bil včeraj Pierroberto Folgiero, izvršni direktor podjetja Fincantieri ob prejemu častnega doktorata na tržaški univerzi. »Zaradi industrijske in strateške vizije, s katerima je vodil razvoj ladjedelništva tako nad kot po novem pod morsko gladino v smeri tehnološke, digitalne in trajnostne odličnosti, ki je dala zagon pomembnim inovacijam na področju energetskega prehoda, sistemske integracije in umetne inteligence,« je izbiro utemeljil vodja oddelka za inženirstvo in arhitekturo Paolo Gallina.

Inovacija in ladjedelništvo - dve besedi, ki navadno ne hodita vštric, je namignil Folgiero. »Pa vseeno, inovacija ni izumljanje, pač pa povezovanje obstoječih pik in ustvarjanje novosti. To počenjamo inženirji.«

»Leta 2026 bomo kot Fincantieri v morje spustili prvo Navis sapiens, ladjo prihodnosti, ladjo z možgani. V času jo bomo nadgrajevali z aplikacijami, ki jih bomo posodabljali v podjetju, ki smo ga ustanovili ad hoc. Na tak način se spogledujemo s prihodnostjo, ne da bi prekinili z gradnjo ladijskih trupov,« je povedal Folgiero. Veliko stavijo na digitalizacijo namreč in na umetno inteligenco, saj če hočeš ostati vodilni, se moraš na trgu in v poslu premikati, nikoli mirovati, je poučil. »Nastopati je treba napadalno, biti vodilni v novih tehnologijah, novih gorivih, novih sistemih avtomatizacije in po novem v potapljanju,« je dejal.