Cene kopališč na Tržaškem dostopne

Poletje se počasi izteka in po številnih polemikah v italijanskih časopisih, da so kopališča postala predraga in zato nedostopna, smo se pozanimali, kako je pri nas. Od Milj do Sesljana je kopališč kar nekaj, z njihovimi storitvami in cenami pa so redni obiskovalci povečini zadovoljni, saj so cene in obisk ostali več ali manj podobni lanskim. Na kopališču Ausonia ob tržaškem pristanišču imajo to sezono celo boljši obisk. Za to so zaslužni zlasti turisti.

Odgovorni na tem kopališču so povedali, da je Ausonia posebna, saj je k njim mogoče prinesti tudi lastno kopališko opremo, kot so ležalniki ali senčniki. Kdor pa si želi to izposoditi, to lahko stori. Dnevna vstopnica v Ausonii stane 10 evrov, po 14. uri stane devet, po 17. uri pa pet evrov. Od tržaških plaž se z odlično sezono lahko pohvalita tudi kopališči Sticco Mare pred Miramarskim gradom in Sirena v Grljanu. Obiskovalci teh dveh kopališč so več ali manj vedno isti, kar pomeni, da so s storitvami zadovoljni.

Preverili smo tudi, kako so letos poskrbeli za plaže v Sesljanskem zalivu. Na kopališču Caravella, kjer enodnevna vstopnica z ležalnikom med tednom stane deset evrov, poldnevna pet evrov, ob koncih tedna pa 12 oz. šest evrov, pripomb obiskovalcev niso prejeli. Tu ponujajo tudi formulo, ki vključuje dva ležalnika in senčnik: za to je treba odšteti 27 evrov oz. 14 evrov za pol dneva. Ob koncih tedna se ta poviša na 34 oziroma 17. evrov. Na drugem koncu tržaške pokrajine, v Miljah, prav tako ne beležijo podražitev. Na kopališču San Rocco Beach Resort stane vstopnica med tednom stane šest evrov, ob koncih tedna pa osem evrov, za pol dneva pa je treba odšteti pet oz. šest evrov.