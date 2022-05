Češnje po dvoletnem premoru spet vabijo v Mačkolje

Po dvoletnem premoru se v Mačkolje vračajo sladke češnje in vabijo na 59. Praznik češenj, ki bo potekal ta konec tedna. O priljubljenosti tega vaškega praznika gotovo ni dvoma, prireditelje pa vedno znova preseneča zvestoba obiskovalcev, ki se že šest desetletij zbirajo v tej breški vasici konec maja. Njim je namenjena pozornost odbornikov in članov Slovenskega prosvetnega društva Mačkolje, ki že od vsega začetka skrbijo za to pobudo.

Starim in novim gostom, od blizu in daleč, bo letošnja izvedba odprla vrata v petek, 27. maja, sklenila pa se bo v nedeljo, 29. maja. Sprejeli jih bodo prijazni prireditelji, ki se trudijo ustreči različnim okusom številnih obiskovalcev, pri tem pa skušajo še vedno ohraniti nekaj pristnega duha prvih izvedb. Praznik je bil - in ostaja - priložnost za iskreno družabnost in srečanje znancev, menijo organizatorji.

Najbolj praznično bo v nedeljo, 29. maja, ko bo prireditveni prostor zaživel že točno opoldne. V popoldanskih urah bosta nastopili godba Vecia Trieste in skupina Nebojsega. V petek bosta igrali skupini Kraški muzikanti in TimeOut, v soboto pa bo na domačem odru prvič nastopila tudi mlada skupina The Lone Avenue.