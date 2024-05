Češnje že 61. leto vabijo v Mačkolje

Češnje že zorijo in vabijo v Mačkolje, prijetno vasico na obronkih Istre, na 61. Praznik češenj. Letošnji praznik, ki bo kot po tradiciji potekal na prireditvenem prostoru M’t’žica, se bo odvijal od petka, 24. maja, do nedelje, 26. maja.

Organizator prireditve, Slovensko prosvetno društvo Mačkolje, vabi nove in stare goste od vsepovsod, da se ustavijo v Mačkoljah in se posladkajo ob kraljicah Praznika - sladkih češnjah. Poleg njih bodo lahko obiskovalci okusili še specialitete z žara. Dobro založeni kioski bodo začeli hrano in pijačo streči gostom v petek ob 18. uri, v soboto ob 17. uri, v nedeljo pa že opoldne. Obiskovalce bodo sprejeli prireditelji, ki se trudijo ustreči različnim okusom številnih obiskovalcev, pri tem pa skušajo seveda ohraniti pristen duh prvih izvedb. Praznik je bil – in ostaja – priložnost za iskreno družabnost in srečanje znancev, so zapisali organizatorji.

Zvečer vabijo prireditelji goste na ples ob raznolikih melodijah, ki jih bodo v živo igrali ansambli. Zaigrali bodo ansambel Nebojsega (v petek), skupina The Maff (v soboto), v nedeljo pa bo nastopila skupina 3 prašički.

Letos čakata obiskovalce dve novosti. Med praznikom bo stekla dobrodelna pobuda v sodelovanju z Rdečim križem Italije, v sklopu katere bodo prostovoljci poslikali obraze otrok. Po vrsti let pa se bodo na plesišče vrnile folkorne skupine. V nedeljo bo v popoldanskih urah nastopilo Folklorno društvo Vipava s svojimi plesalci in godci. Obiskovalcem bodo prikazali tradicionalne primorske plese in melodije.