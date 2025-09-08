Cesta za Socerb danes od 13. ure spet prevozna

Danes bo cesta med Prebenegom in Socerbom spet prevozna, in sicer od 13. ure dalje, so zagotovili na dolinski občini. Po cesti, ki so jo marca letos zaprli zaradi usada, sicer ne bodo mogli voziti tovornjaki oziroma vozila, težja od 3,5 ton, saj na kraju še potekajo geološke študije oziroma meritve, potrebne za sanacijo območja. Promet bo potekal izmenično enosmerno, urejali ga bodo s pomočjo semaforjev.

Ponovno odprtje so določili v dogovoru med predstavniki Občine Dolina in Mestne občine Koper ter pristojnih služb z obeh strani meje. Zaprtje pomembne prometnice je 21. marca odredila Enota deželne decentralizacije Trst zaradi usada.