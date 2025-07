Cesti med Gropado in Padričami se morda obetajo boljši časi

Morda se cesti med Gropado in Padričami le pišejo boljši časi. Vzhodnokraški rajonski svet je prejšnji teden pozitivno ocenil načrt, ki so ga pripravili strokovnjaki Enote deželne decentralizacije (EDR). Jutri ga bo v pretres vzel pristojni tržaški svetniški odbor, nato naj bi prihodnji teden romal še v občinski svet. Postopek je junija začela obravnavati tudi konferenca pristojnih organov in služb. Ko bo vse to pod streho, bo na vrsti razpis. To pomeni, da bi lahko stroji le zabrneli v doglednem času.

Točnih datumov še ni. Predsednica vzhodnokraškega sveta Nives Cossutta pa je vsekakor zadovoljna, ker vse poteka, kot so predstavniki enote EDR decembra lani napovedali na javnem srečanju s krajani.