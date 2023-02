Dan spomina na fojbe in eksodus z okrog 20 dogodki

Več kot 20 dogodkov v dobrem mesecu dni in osrednja spominska slovesnost na bazovskem šohtu bodo pospremili letošnji dan spomina na fojbe in množičen odhod Italijanov iz Istre, z Reke in Dalmacije, ki ga obeležujemo 10. februarja. Na letošnji slovesnosti se zdi, da ne bo odmevnih političnih osebnosti iz desnosredinske nove vlade.

Bogat program so predstavniki Občine Trst in ezulskih združenj predstavili na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so izrecno poudarili, da je slovesnost na bazovskem šohtu s časom postala simbol vseh spominskih dogodkov v drugih italijanskih krajih.

Program je predstavil Paolo Sardos Albertini, predsednik zveze Lega Nazionale. Ta je izpostavil nov proces, neko novo prihodnost, na kateri bomo gradili evropsko identiteto. Ta se je začel, tako govornik, s predsedniškim obiskom spominskega obeležja na bazoviški fojbi. Kot je dejal, sta Borut Pahor in Sergio Mattarella v spravnem duhu opozorila, da gre za tragedijo, ki so jo v teh krajih izkusile različne narodne skupnosti. Sardos Albertini je tako opozoril, da v fojbah niso umrli samo Italijani, ampak tudi Slovenci in Hrvati. V isti sapi je tudi dodal, kako pomembno je šolsko mladino ozaveščati o teh tragičnih zgodovinskih dogodkih. Prav zato so dijake nekaterih tržaških šol povabili na osrednjo spominsko slovesnost v Bazovico (v petek ob 10.30), nekatere pa na predstavo Skladišče 18 v gledališče Rossetti (v četrtek, 9. februarja).