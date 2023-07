Dela za krožišče se bodo začela oktobra

Po dveh desetletjih načrtovanja postaja nova prometna ureditev križišča ob zgoniški obrtni coni dan za dnem bol stvarna. Enota deželne decentralizacije (EDR) je v preteklih dneh dokončno zbrala vse prijave interesa za izvajanje del. Za ureditev krožišča na nevarnem cestnem odseku, se je oglasilo kar 25 podjetij, ki bo v kratkem sodelovalo na deželnem razpisu. EDR bo do konca septembra izbral izvajalca, ki bo moral oktobra začeti z deli.

Obljubljali so ga že zdavnaj

O ureditvi krožišča na nekdanji Tržiški cesti je beseda tekla že leta 2007, ko je takratna tržaška pokrajina obljubljala njegovo ureditev. Tudi načrt so že izdelali, ko so z zahodnokraškim rajonskim svetom in njegovim predsednikom Brunom Ruplom preverjali, kako izboljšati proseško prometno ureditev.

Leta 2012 je takratni zgoniški župan Mirko Sardoč pozval Pokrajino, naj poskrbi za ureditev krožišča.

A dežela pred enajstimi leti še ni dodelila potrebnih sredstev za infrastrukturno delo. Prispevek 500 tisoč evrov je bil dokončno odobren pred dvema letoma. Zgoniška občina je nato soglasno odobrila sklep o spremembi prostorskega načrta. Županja Monica Hrovatin je že takrat napovedala novo obdobje za celotno območje, »saj si prizadevamo, da bi bil cestni odsek, kjer je promet dan za dnem bolj gost, čimbolj varen.