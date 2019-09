»Delati za Disney World je posebna izkušnja«

Walt Disney World Resort ali krajše Disney World, ki se nahaja v Združenih državah Amerike, točneje blizu Orlanda v Floridi, je eden največjih zabaviščnih tematskih parkov na svetu, ki so ga odprli leta 1971 in obsega kar 110,30 kvadratnih kilometrov veliko površino. Zabaviščni park vsako let privabi skoraj 60 milijonov obiskovalcev, nekateri pa prijetno združijo s koristnim: med temi je tudi Sofija Guštin, doma s Cola, ki se je prijavila za delo v Disney Worldu in po uspešno opravljenih razgovorih v sončni Floridi preživela pol leta. Več o svoji izkušnji onstran luže je Sofija Guštin povedala v pogovoru za naš dnevnik.

Kaj si pravzaprav delala v Disney Worldu?

Delala sem v gostinstvu. Prijavila sem se na enoletni program, ki ga ponuja francoska agencija International Services, in sicer za mesto natakarice pri verigi italijanskih restavracij Patina Restaurant Group, ki šteje preko 60 restavracij v vseh državah ZDA. Patina upravlja tudi restavracijo v italijanskem paviljonu Walt Disney Worlda v Orlandu, v parku EPCOT. V Florido sem prispela 18. februarja, iz osebnih razlogov pa sem se domov vrnila predčasno, in sicer po šestih mesecih. Sprva sem delala v kiosku, kasneje pa sem napredovala v restavracijo.

Kako si izvedela za program in kako to, da si se odločila za prijavo?

Za program sem izvedela preko prijateljice, ki ga je opravila že pred nekaj leti. Prijava je sicer dokaj komplicirana in zahtevna, saj je potrebno prestati več selekcij. Svoj življenjepis sem prvič poslala že pred dvema letoma, a se mi takrat ni posrečilo. Torkrat pa sem bila trdno odločena, da se bom prebila čez izbor kandidatov. Zdela se mi je namreč enkratna priložnost za edinstveno doživetje, saj delaš in živiš v apartmajih z ljudmi s celega sveta. Pa tudi delati za Disney World je vsekakor posebna izkušnja.