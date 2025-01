»Delo v trgovini je lepo, če ljubiš stike z ljudmi«

V dneh, ko se morajo v mnogih vaseh in rajonih soočati s pomanjkanjem primarnih storitev, je Bazovica še »veseli otoček«. Govor je pri tem predvsem o trgovinah z jestvinami in osnovnimi potrebščinami. V Bazovici so kar tri, poleg drugih temeljnih vaških sredin, kot so mesnica, pekarni, kavarne, gostilne, pošta in banka. Nadaljnji obstoj tega bogastva pa pripisujejo upravitelji prodajaln – mejam.

»Če ni parkirnih mest, nas pobijejo.« S temi spodbudnimi besedami se začne pogovor z Martino Vidali, ki upravlja trgovino Crai nasproti cerkve. Med obiskom Primorskega dnevnika 2. januarja dopoldne je v trgovini živahno. Prevladujejo seveda - kot je običajno za vaške prodajalne - manjši nakupi, z računi okoli 20 evrov. Mnogo je Bazovcev, ki jih Vidali pozna že leta, dosti pa je tudi Slovencev z onstran meje, ki zahajajo po nakupe v Bazovico. Vidali številne kupce pozdravi imensko, z mnogimi si na prvi dan odprtja v letu izmenja tudi voščila. »Mislil sem, da bo z novim letom kaj menjalo, ma hodim še vedno les,« se v narečju pošali starejši krajan. Vidali mu odvrne, da je vseeno boljše zahajati v trgovino, kot da mora kdo drug to urediti za nas. Povrhu pa je boljše zahajati po jestvine kot v lekarno.

»Delo v trgovini je zelo lepo, če ti je všeč stik z ljudmi,« nam pojasni med kasiranjem in šaljenjem s strankami. Seveda ne manjkajo izzivi in problemi. Cene elektrike so v teh letih poskočile v nebo, tudi glede digitalizacije in davčne birokracije ima Martina Vidali več pomislekov kot pohval. Ko uvedejo novosti, pravi, te ne nadomestijo starega, temveč zakomplicirajo življenje. Oziroma olajšajo delo drugim, ne pa trgovcem. Zaradi nizkih marž povzroča vsaka sprememba preglavice. Zaradi izkopov za polaganje podzemnega električnega omrežja so na primer lani zabeležili upad strank. Zaradi tega so se odpovedali poletnemu oddihu, saj so bila dodatna odprtja edini način, da bi nadoknadili izgubo.