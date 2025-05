»Deset kilogramov medu naj bo za čebele«

Decembra leta 2017 so Združeni narodi 20. maj na predlog Slovenije razglasili za svetovni dan čebel. V Trstu pa so bili po svoje pionirski, saj so tu na ta dan praznovali že 20. maja 2016. Takrat je tržaški čebelarski konzorcij v mestnem muzeju Sartorio pripravil seminar, ki so ga posvetili medu in opraševalcem. Med organizatorji je bil tudi Andrej Piščanc, ki za svoje čebele z ženo Vlasto Novak in hčerko Noel Piščanc skrbi pri Piščancih. Tu smo ga obiskali, saj je Čebelarstvo Piščanc ob svetovnem dnevu čebel vsem odprto, tako za ogled okrašenih panjev kot za spoznavanje čebelarstva.

Akacije letos spet ne bo

»Ni kot skrbeti denimo za psa ... sitna mačka pa so tudi čebele. Dela je veliko. Pomembno je, da si vzameš čas in da greš počasi. Kadar je med, ga točiš. Če ga ni, ga ni,« je z rameni skomignil Piščanc, ki je tudi odbornik (in soustanovitelj) Društva slovenskih čebelarjev Trst. »Jaz se sicer ne preživljam s to panogo, zato je seveda zame drugače,« je povedal čebelar, ki poudarja, da je prvotnega pomena zdravje panja in da imajo čebele dovolj hrane na razpolago. »Zato ne smemo biti pohlepni. Deset kilogramov medu moramo pustiti v panju, da lahko družina preživi,« je razložil Piščanc. V zadnjih dveh letih je moral čebele tudi krmiti, je povedal, saj zaradi neprijaznih vremenskih razmer rastline niso dovolj medile.

»Lansko leto je bilo zares težavno, pridelka je bilo izredno malo. Akacije letos spet ni bilo. Aprila in maja je bilo ponoči preveč mrzlo, zraven je še deževalo. Zdaj bo na vrsti lipa in bomo videli, kako bo, nato bo čas za točenje cvetličnega medu in torej takšnega, kakršnega se je točilo nekoč,« je dejal čebelar in poudaril, da je pridelka malo.