Devinski kamnosek, ki je ustvaril Rilkejevo pešpot, le prišel do slave

Daleč naokrog jo poznamo z imenom Rilkejeva pešpot. Le redki pa najbrž vedo, da jo je s svojimi rokami in orodjem pred drugo svetovno vojno ustvaril devinski kamnosek Alojz Tomasini. Tamkajšnji jusarji so se mu poklonili s spominsko tablo, ki jo bodo odkrili jutri ob 18.30, in sicer ob vhodu na pešpot v bližini razcepa (s semaforjem) za Devin.

Za postavitev table si je prizadeval domačin Vladimir Mervic, ki je od vnukov zvedel za zanimivo družinsko zgodbo o ozadju priljubljene sprehajalne poti, ki se strmo spušča nad Devinskimi stenami. Tomasiniju je devinski knez rodbine Torre e Tasso (Thurn und Taxis) naročil, naj v kraški skali pridobi dovolj prostora za ureditev pešpoti. Delal je dobrih pet let.