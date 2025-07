Diptihi o podobnostih in razlikah

V Skladišču idej na tržaškem nabrežju je od danes na ogled fotografska razstava, ki raziskuje stoletje čezmejne arhitekture Sosedske sorodnosti: arhitektura Furlanije - Julijske krajine in Slovenije. S pomočjo vizualnega para oz. fotografskih diptihov, kot jih imenujeta kuratorja Luka Skansi in Paolo Nicoloso, gledalci odkrivajo povezave, skupne spomine ali tudi razhajanja. Kakih sto fotografij (50 parov in še veliko manjših, detajlnih) ponuja paralelizem med podobami z ene in druge strani nekdanje meje. Subjekte sta izbrala kuratorja, v objektiv pa sta jih ujela fotografa na področju arhitekturne fotografije Roberto Conte in Miran Kambič.

Razstava se vključuje v program Go! 2025 ob obeleževanju Nove Gorice in Gorice kot Evropske prestolnice kulture 2025, je povedal Guido Comisa v imenu organizatorja, deželnega inštituta Erpac. »Go borderless nas nagovarjata Gorici, tako da smo temo brezmejnosti poiskali v mestih dveh sosednjih držav ter jo interpretirali v luči dveh arhitektur oz. dveh izrazov estetike, kulture in sociale,« je dejal.

Nastala je iz nekoliko težko uresničljive ideje, in sicer želje po združitvi v istem kontekstu dveh svetov, ki sta v zadnjem stoletju in pol ubrala različne poti. Kuratorja sta fotografski dialog med dvema svetovoma začela graditi na arhitekturi, glede na zgodovinska obdobja - od avstro-ogrskega časa do socialistične Jugoslavije. Diptihi združujejo stavbe, ki so tipološko in tematsko podobne, pripadajo istemu časovnemu okvirju in so bile postavljene z istim namenom. Izbrali so emblematične stavbe za obe državi, jih med seboj primerjali, odkrivali v njih sorodnosti, kontaminacije in tudi razhajanja.

Diptih sproža dialektiko, nikakor ne zanikuje individualnosti posamezne arhitekture, se pravi geometrij, umetniških izrazov in konteksta, sta si bila edina Skansi in Nicolosa. Arhitektura je živa - s svojo obliko, materiali, ideologijami, prostorskostjo in urbanimi odnosi se zlahka vključuje v sedanji čas.