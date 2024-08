Do sobote prekomerne koncentracije ozona v zraku

Tudi v prihodnjih dneh bodo koncentracije ozona v zraku na Tržaškem, pa tudi v širši okolici, presegale opozorilno vrednost, opozarja deželna agencija za okolje Arpa. Stanje se ne bo izboljšalo do vključno sobote. Včeraj je deželna agencija za okolje Arpa v Trstu namerila najvišjo vrednost pri Sinhrotronu v Bazovici, in sicer 151 μg/m3, kar je 31 μg/m3 več od opozorilne vrednosti, v Ulici Carpineto pa 135 μg/m3, kar je 15 μg/m3 več. Prekomerne vrednosti ozona so včeraj namerili tudi drugod po deželi, je razvidno iz spletne strani deželne agencije za okolje Arpa.

Koncentracije ozona, nevidnega in nedišečega plina, ki nastaja ob stagnaciji ozračja, visokih temperaturah in močnem sončnem žarčenju, ki presegajo opozorilno vrednost, dražijo sluznico in dihala. Strokovnjaki priporočajo, da ljudje s kroničnimi boleznimi dihal in krvnega obtoka v tem času ostanejo v zaprtih prostorih, kjer je raven ozona nižja. Tudi zdravim ljudem priporočajo, da se izogibajo naporom v času trajanja visokih vrednosti ozona.