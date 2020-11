Dočakali koncesijo za območje novega sedeža

Dežela je prižgala dolgo pričakovano zeleno luč in sesljanska pomorska društva – Jadralni klub Čupa, Diporto nautico Sistiana in Sistiana 89 – so prejšnji teden končno podpisala tridesetletno koncesijo za upravljanje območja, kjer bodo gradila svoje sedeže.

Minilo je sicer že skoraj leto dni odkar so društva javno predstavila načrt o podobi svojih treh objektov znotraj kopališča Castelreggio. Slednjega je lani spomladi odobrila devinsko-nabrežinska občinska gradbena komisija, nakar je konec oktobra romal na Deželo, da bi se o njem izrekla storitvena konferenca z 11 ustanovami. Predvidenih 90 dni do odgovora pa je že zdavnaj mimo ...

»Stvari so se nekoliko zavlekle, saj je imelo spomeniško varstvo kar nekaj pomislekov glede načrta,« je povedala predsednica JK Čupa Nada Čok in dodala, da ga je moralo njeno društvo posledično nekoliko prirediti in stavbo dejansko zasukati; za novo različico je spet poskrbel arhitekt Igor Spetič, je poudarila sogovornica in potrdila, da ostajajo dimenzije in volumni sedeža nespremenjeni. Zaustavilo pa se je tudi pri oceni kulturne vrednosti tiste parcele oz. tamkajšnjih 14 kabin za preoblačenje in starega skladišča. Naposled so pomorska društva, ki so se povezala v konzorcij ATS (associazione temporanea di scopo), prejšnji teden v uradu direkcije za državno domeno le podpisala pomemben dokument.

Sedaj je na vrsti Občina Devin - Nabrežina, ki mora izdati gradbeno dovoljenje, še pred tem pa od urada za zemljiško knjigo prejeti uradno potrdilo o podpisu.