Policisti so pri Fernetičih ustavili kombi, za volanom katerega je sedel tuji državljan. Ugotovili so, da ga je družba Autostrade per l’Italia ovadila, ker na avtocestah ni plačeval cestnine. Kar 65 voženj je opravil »brezplačno« in nakopičil dolg v višini 5.200 evrov. Policisti so ga opozorili, da mu grozijo kazenske posledice, zato se je odločil, da dolg takoj poravna. Predstavnikom avtocestne družbe, ki so prišli na kraj, je izročil dolžni znesek.