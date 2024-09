Dolina bogatejša za prenovljen pastoralni center

Prenova dolinskega pastoralnega centra se je skoraj zaključila. Fundacija CRTrieste, ki je financirala in neposredno razpisala dela, je včeraj predala ključe objekta dolinskemu župnijskemu upravitelju Tomažu Kunavru ter pravnemu zastopniku fare Ettoreju Malnatiju. Slovesnost se je odvijala še brez notranje opreme, ki bo prišla v prihodnjih tednih, saj so jo hoteli izvesti pred Malnatijevim odhodom s Tržaške po 50 letih služenja.

»Za vse to je kriv gospod Ettore,« se je med predstavitvijo prenovljenega objekta pošalil Kunaver. Dolinsko faro sta namreč prevzela, ko je ta plula v zelo razburkanih vodah, Malnati pa je s svojimi stiki in izkušnjami nedvomno pripomogel k njenemu novemu zagonu. Fundacija CRTrieste je v teh mesecih v poslopje, ki stoji nasproti farne cerkve sv. Urha, vložila 67.000 evrov, saj je bilo potrebno temeljite prenove. V fari pa so si zaželeli prenovljen objekt za nove dejavnosti. Konkretneje so morali prenoviti dva prostora v pritličju, pred tem pa ju je bilo treba izprazniti. Malnati je eno od soban ob svojem prihodu ljubkovalno poimenoval »jama«, ker je bila tako temačna. Poleg tega so delavci poskrbeli za prenovo ogrevanja.

»Če bi ostal z nami pet let ...« je ob koncu slovesnosti predstavnica ekonomskega sveta dolinske fare Ester Kočevar zaključila zahvalo župnije Malnatiju. Njegova ganjenost je bila jasen znak naveze, ki je nastala z Dolino. Meseci trdega dela pa niso rešili vseh godelj, v katerih je tičala fara. Med dediščinami »prejšnjih upraviteljev« (nihče jih ni imenoval, velja pa spomniti, da je bila dolinska župnija nazadnje domena Klemna Zalarja) so tudi sanitarije pastoralnega centra, ki so farno blagajno stale bajnih skoraj 200.000 evrov. Sploh pa niso povezane na kanalizacijo.