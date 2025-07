Donacija ventilatorjev za solidarnost in kot opozorilo

Življenje v zatohlih in pregretih celicah bo za nekatere zapornike v koronejskem zaporu od danes vsaj malo bolj znosno. Tržaški zavod za prestajanje kazni je namreč prejel donacijo petindvajsetih ventilatorjev, ki sta jih zaporu podarila gibanje Zdaj Trst in stranka Pakt za avtonomijo. Občinski svetnik Zdaj Trst Riccardo Laterza in deželna svetnica Pakta za avtonomijo Giulia Massolino sta današnjo predajo ventilatorjev izkoristila za pogovor z mediji o težkih razmerah, v katerih živijo tržaški in tudi drugi zaporniki.

Prvi je spregovoril Laterza, njegovi očitki so leteli predvsem na Občino Trst, ki se ne zmeni za opozorila varuhinje pravic zapornikov: »Naša pobuda je izraz solidarnosti in obenem obtožba. Z ventilatorji, ki so jih podarili simpatizerji gibanja Zdaj Trst oziroma jih je nabavil Pakt za avtonomijo, bomo vsaj malo olajšali preživljanje vročih avgustovskih dni v celicah. Hkrati pa obsojamo molk nosilcev oblasti, ki kljub nenehnim pozivom odvetnice Elisabette Burla ne naredijo ničesar, da bi se situacija izboljšala.«