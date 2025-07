Dotrajano igrišče bodo prekrili z umetno travo

Nogometno igrišče na občinskem stadionu Nazario Corrente v Žavljah bodo kmalu prekrili z novo umetno travo. Po več letih bodo mladi, ki tam redno trenirajo za športno društvo Muggia 1967, končno pozabili na nevarna tla, luknje in nepričakovane vzpetine.

Igrišče je namreč dotrajano in po besedah predstavnikov nogometnega kluba neprimerno za sposobnosti in uspehe, ki jih igralci žanjejo v vseh kategorijah, v katerih nastopajo.

Novost je včeraj na občini predstavil miljski župan Paolo Polidori v družbi Pierpaola Robertija, ki je v deželni vladi pristojen za lokalno samoupravo. Dežela Furlanija - Julijska krajina je namreč priskočila občini na pomoč in za prenovo igrišča namenila 500 tisoč evrov. Z odbornico za šport Alessandro Orlando in podpredsednikom nogometnega kluba Luigijem Gianijem so napovedali, da bodo z deli začeli maja prihodnje leto, ko bodo športne obveznosti mimo. Zamenjava umetne trave zahteva najmanj dva meseca dela, saj bodo morali izvajalci najprej sanirati sedanja tla, nato pa jih pokriti.