Drago posvečajo Alojzu Rebuli

»Biti človek, čimbolj.« Besede iz romana V Sibilinem vetru Alojza Rebule spremljajo program letošnjih študijskih dnevov Draga, ki bodo med petkom in nedeljo vabili obiskovalce v Park Finžgarjevega doma na Opčinah. Društvo slovenskih izobražencev je 59. študijske dneve uvrstilo namreč v niz prireditev V Rebulovem vetru, ki ga Slovenska prosveta prireja ob stoti obletnici rojstva tržaškega pisatelja in misleca. »Draga sicer ni posvečena Rebuli, nosi pa v sebi njegov duh,« je vsebine napovedal predsednik Slovenske prosvete Tomaž Simčič na včerajšnji predstavitvi.

V Rebulovem duhu

Draga bo torej obravnavala teme, ki so bile tržaškemu pisatelju (1924-2018) pri srcu, in se obenem posvetila vprašanju hitrega razvoja v času novih tehnologij. Vloga klasične izobrazbe v dobi umetne inteligence bo v ospredju na uvodnem predavanju z naslovom Vergilij versus ChatGPT v petek ob 16.30. O smislu in pomenu učenja ter poznavanja antične kulture v sodobnem svetu se bosta pogovarjala profesor rimske in grške književnosti na Oddelku za klasično filologijo Filozofske fakultete v Ljubljani Marko Marinčič in Tina Paljk, Furlanka in Slovenka iz Ogleja ter razvojna inženirka pri ajdovskem podjetju Pipistrel Vertical Solutions, kjer je zaposlena v Laboratoriju za napredne letalske rešitve. Pedagoški pogled bo ponudil Ernest Ženko, redni profesor za filozofijo kulture in znanstveni svetnik Univerze na Pri mor skem ter vodja Delovne skupi ne za ustanovitev Centra za ume tno inteligenco ome njene uni verze ter član Delovne skupine za umetno inteligenco Ev rop skega združenja univerz. Srečanje bo povezovala Jadranka Cergol.

Evropska demokracija v krizi

Predavanje Evropska unija in kriza demokracije bo v soboto ob 16.30 imel Peter Jambrek, rektor Nove univerze ter profesor ustavnega prava in prava človekovih pravic na Fakulteti za državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti v Sloveniji. Srečanje bo vodila Martina Valentinčič.

Ob 19. uri bo pod openskim šotorom na ogled dokumentarni film Epifanija zemlje in duha - Alojz Rebula v zanosu besede in šepetanju vere, ki sta ga scenarist Igor Škamperle in režiserka Marija Brecelj pripravil ob 80-letnici pisatelja v produkciji Slovenskega programa Deželnega sedeža RAI za Furlanijo - Julijsko krajino.

V nedeljo bo ob 9. uri daroval mašo Branko Cestnik, duhovnik, filozof in teolog, ki je napisal štiri zgodovinske romane, dva na temo antičnega krščanstva, dva na temo druge svetovne vojne. Ob 10.30 bo tako predaval o odnosu med umetnostjo in vero, »ki se rodita kot sestri. Začetek umet nosti sovpada z začetki strukturirane religioznosti, obe pa z začetki civilizacije kot take,« je zapisano v biltenu Drage. S Cestnikom se bo pogovarjala Breda Susič.

Dom, zamejstvo, zdomstvo

Ob 15.30 bo na vrsti slovesna izročitev 13. Peterlinove nagrade, ki jo bodo letos podelili koroškemu diplomatu Zdravku (Valentinu) Inzku. 59. študijske dneve Draga bodo sklenili z okroglo mizo Tri Slovenije - ena domovina, ki jo bo vodila Erika Jazbar. O narodnostnih vezeh med matico, zamejstvom in zdom stvom se bodo pogovarjali komparativistka in doktorica filozofskih znanosti, dekanja Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze ter vodja programa na Slovenski matici Ignacija Fridl Jarc, direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta SLORI in družboslovec Devan Jagodic ter Marina Poznič, rojena slovenskim staršem v Buenos Airesu, odvetnica in sodna tolmačka za slovenščino ter predstavnica Slovencev iz Argentine v Svetu vlade RS za Slovence po svetu.

Mladi v odkrivanju skupnih poti (MOSP) bodo letošnjo Drago mladih posvetili trajnostnemu razvoju na srečanju E-Draga: Energetika prihodnosti. Program sta včeraj predstavila Jakob Tul in Ksenija Kosmač. V soboto od 10. uri se bo Tul o alternativah fosilnim gorivom, etiki in obnovljivih virih energije pogovarjal z elektrotehnikom Markom Joštom, z vodjo Centra zelenih tehnologij Matjažem Valantom, s predsednikom Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije Tomažem Žagarjem ter na daljavo s kemijsko inženirko Ano Oberlintner.