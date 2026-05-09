Drugi poskus za svet krajevne skupnosti Boljunec in Gornji konec

Lani je bilo v dolinski občini ustanovljenih šest svetov krajevnih skupnosti: gre za organe, ki imajo nalogo posvetovanja, predlaganja, seznanjanja in sodelovanja, delujejo v interesu skupnosti in na svojem območju, spodbujajo čim večjo udeležbo in sodelovanje občanov v socialnem in političnem življenju te občine.

Zaradi pomanjkanja prijav je edinole območje Boljunca in Gornjega konca ostalo brez svojega sveta krajevne skupnosti. Zato se je župan Aleksander Coretti letos odločil, da ponudi prebivalcem obeh naselij še eno priložnost, da ustanovijo svet krajevne skupnosti za svoje območje.

Do 22. maja se lahko zatorej polnoletni občani, ki so vpisani v volilne imenike in imajo stalno prebivališče v Boljuncu ali na Gornjem koncu, prijavijo osebno v občinskem vložišču ali s sporočilom po navadni oziroma certificirani elektronski pošti. Izpolniti morajo obrazec in upoštevati navodila, ki so objavljena na spletni strani Občine Dolina, v razdelku Obvestila in na uradni spletni oglasni deski. Če bo dovolj zanimanja, bosta torej tudi Boljunec in Gornji konec dobila svoj svet krajevne skupnosti.