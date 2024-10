DSI vabi danes v Ribiški muzej tržaškega primorja

Društvo slovenskih izobražencev v sodelovanju s Slovensko prosveto prireja danes ob 18. uri v okviru 56. Barcolane obisk Ribiškega muzeja tržaškega primorja v Križu.

Udeležence bo sprejel predsednik muzeja inž. Franco Cossutta, ki bo imel tudi uvodno predavanje na temo »Slovenska pomorska tradicija v tržaškem primorju«. Predavatelj bo govoril o ribičih in pomorščakih na slovenski obali od Trsta do izliva reke Timave, v duhu Barcolane pa se bo posebno pomudil pri dejavnosti Tržaškega pomorskega kluba Sirena, ki slavi letos stoletnico ustanovitve, in Jadralnega kluba Čupa, ki je lani obhajal 50-letnico delovanja.

Cossutta bo nato vodil ogled muzeja, v katerem bodo obiskovalci spoznali ribiška plovila, ribiške tehnike in opremo ter potapljaško tradicijo tržaškega primorja, pa tudi redke ribje vrste Tržaškega zaliva. Zbiranje bo ob 17.50 pred Domom Alberta Sirka v Križu.