Dva ponudnika za gradnjo žičniške naprave

Na javni razpis za pripravo izvedbenega načrta, konstruiranje, izdelavo, dobavo, montažo, poskusni pogon in primoprodajo žičniške infrastrukture sta se prijavili dve podjetji: južnotirolski Leitner in avstrijski DoppelMayr. Katero podjetje je vložilo boljšo ponudbo in komu bodo poverili izpeljavo projekta, bo znano v prihodnjih dneh.

Včeraj je namreč zapadel rok za vložitev ponudb. Prvotni rok bi moral zapasti 6. februarja. Mestne oblasti so ga preložile za dva tedna in na ta način ugodile prošnji enega podjetja, ki je za pripravo vse potrebne dokumentacije potrebovalo več časa. Že po pričakovanjih se je na razpis, ki je bil objavljen konec decembra, prijavilo malo podjetij, saj se z gradnjo žičniške infrastrukture ukvarja malo podjetnikov.

V prihodnjih dneh bodo odprli ovojnice, razpisna komisija pa bo ugotavljala, če v oddani dokumentaciji obstajajo pomanjkljivosti oz. če sta ponudbi (ne)popolni. Če bosta popolni, se bo treba odločiti, komu poveriti posel.