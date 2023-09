Eden najbolj iskanih svetovnih preprodajalcev mamil kmalu na prostosti

Eden izmed najbolj iskanih svetovnih preprodajalcev mamil na seznamu mednarodne organizacije kriminalistične policije Interpol, Kolumbijec Angel Martinez Quiroz bo kmalu spet na prostosti, ker mu je 6. septembra zapadel rok pripora, ki lahko po zakonu traja največ leto dni. Prekupčevalec je bil priprt v zaporu kolumbijske prestolnice Bogotà, zajeli pa so ga ob zaključku največje italijanske akcije na področju razpečevanja mamil, ki jo je vodilo tržaško tožilstvo. Junija lani so zasegli 4,3 ton kokaina in aretirali 38 oseb. Šlo je za hud udarec tako imenovanemu Zalivskemu klanu (Clan del golfo), najvplivnejšemu mafijskemu narkokartelu v Kolumbiji.

Italijanski državni mediji so poročali o domnevni napaki tržaškega tožilstva, kar je glavni tožilec Antonio De Nicolo ostro zanikal. Pojasnil je, da so 7. septembra lani vložili prošnjo za izročitev 68-letnega preprodajalca, ki jo je italijanski notranji minister nato 23. septembra posredoval južnoameriški državi. Ta pa doslej ni še uradno sporočila svoje odločitve. Tržaški tožilec Marco Casavecchia se je torej moral držati zakonskih predpisov in potrditi, da je rok pripora zapadel.

Quiroz se je v Kolumbiji dogovarjal za pošiljke droge, ki je najprej preko Atlantskega oceana z ladjami priplula v Trst, od koder so jo nato s pomočjo razvejane mreže slovenskih, hrvaških, nizozemskih in bolgarskih tihotapcev prevažali v Milan.

