»Edini namen je bil reševati KB Invest in KB1909«

Nadaljuje se soočenje na daljavo, predvsem na relaciji Trst–Gorica, okrog finančnih težav nepremičninske družbe Dom, njenih vzrokov in posledic. Nazadnje sta se s sporočilom za medije oglasila upravna odbora Podpornega društva Tržaška matica in družbe Dom, ki jima predsedujeta Marko Rupel in Igor Tomasetig. Odzvala sta se na besede, ki jih je v intervjuju za Primorski dnevnik izrekel predsednik družbe KB Boris Peric.

Zamisel o poenotenju manjšinskih nepremičninskih družb iz leta 2012, ki je bila predstavljena kot posodobitev in nova strategija upravljanja ter reorganizacija nepremičninskega sektorja »je bila resnici na ljubo funkcionalna reševanju družbe KB Invest, ki je znotraj grupacije KB1909 bila aktivna v nepremičninskem sektorju,« navajajo v sporočilu. »Da je bil edini namen plana reševanje KB Investa na račun premoženja družbe Dom, potrjuje tudi dejstvo, da goriška nepremičninska družba Alpe ni bila pripojena skupini Dom, kot so takrat nekateri napovedovali oziroma zagotavljali. Vse negativne posledice opravljene operacije je nosil v celoti le Dom,« so zapisali.

Ta namen sta skupaj z načrtom podprli tudi tedanji vodstvi SKGZ in Tržaške matice, so prepričani aktualni upravitelji Doma in matice. »Tedanje vodstvo SKGZ je bilo politični pokrovitelj posla, vodstvo Tržaške matice pa dejanski izvajalec omenjenih namer: oba sta sokriva za krizo, v katero je zašla družba Dom, saj sta projekt od vsega začetka podpirala in dejansko stanje prikrivala, od leta 2012 vse do leta 2021, ko so se pri nekaterih članih odbora Tržaške matice začeli pojavljati dvomi o verodostojnosti in stabilnosti delovanja,« še piše v sporočilu za medije, v katerem omenjena upravna odbora navajata več podatkov, ki se deloma razlikujejo od tistih, ki jih je navedel Peric.