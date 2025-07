Energetska skupnost bo izkorišcala fotovoltaiko

Občina Dolina je opravila še en korak na poti zaščite okolja, energetske trajnosti in pomoči družinam ter podjetjem na domačem ozemlju. Kako? S tem, da je zagotovila pokroviteljstvo energetski skupnosti oz. skupnosti za obnovljive vire energije, prvi tovrstni na Tržaškem in med prvimi na deželni ravni. Za kaj gre so lahko izvedeli številni, ki so se udeležili torkovega srečanja v Sprejemnem centru v Boljuncu, kjer je ob odbornici Elisabetti Sormani in podžupanu Marku Savronu novost predstavil inženir Mauro Gasparetto, eden od dveh ustanovnih članov CER San Dorligo, kot je skupnosti ime. Dolinska energetska skupnost je tačas lokalno omejena na območje občin Dolina in Milje, želja pa je, da bi se razširila še na Občino Trst in sosednji Kras.

»Skupnost se vključuje v trajnostno-ekološki projekt Energia In Comune, ki na tem območju izkorišča fotovoltaiko, ki je med različnimi obnovljivimi viri energije tukaj najbolj učinkovita. Energijo proizvajamo na kraju samem, kar pomeni, da prihranimo pri nakupu od tujih ponudnikov, pri trošarinah, na transportu, kar se pozna v računih za elektriko,« je dejal in skupnost primerjal kilometru 0 v kmetijstvu.Veliko je bilo vprašanj s strani poslušalcev o stroških za pristop k skupnosti, o fotovoltaičnih napravah, ki lahko koristijo prispevke - kdor ima fotovoltaični sistem nameščen pred septembrom 2024 lahko v omrežje pošlje 30 odstotkov svoje energije in koristi prihranek enega centa na kilovatno uro v računu, o potrebi po spremembi sporazuma z GSE glede mehanizma prodaje energije v omrežje (izmenjavo na kraju gre spremeniti v sporazum o povratnem odjemu), o potrošniku, ki lahko postane proizvajalec, o prostem pristopu in izstopu iz skupnosti in še marsičem.

Še nekaj informativnih srečanj snujejo - datumi bodo objavljeni na občinskem spletu, za karkoli pa je na voljo naslov info@cersandoligo.it oz. 0409780268. Kdor bi se rad pridružil skupnosti, dobi na spletni strani obrazec, ki ga mora izpolniti s svojimi podatki in podatki o povprečni letni porabi.