Etno histeria vžgala v Barkovljah

Etno histeria world orchestra je projekt, ki vsako leto že 20 let mlade glasbene talente en teden združuje v Truškah pri Marezigah, med vinogradi slovenske Istre. Tam vadijo, se družijo in se v edinstveni zasedbi odpravijo na turnejo. Na raznih koncertih ponujajo v poslušanje skladbe z vsega sveta, ki jih dodatno začinijo z avtorskim pristopom vsakega člana. Pot je skupino glasbenih talentov v ponedeljek vodila v Slovensko kulturno društvo Barkovlje, kjer sta Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) in gledališče Hangar Teatri v sklopu festivala Triesteestate priredila dvourni koncert, ki je okrog 500-glavo publiko dobesedno dvignil na noge.

Stoterica mladih glasbenikov iz vse Evrope, tako profesionalcev kot amaterjev. Sto glasbenikov, ki jih združuje ljubezen do glasbe, zabave, svobodomiselnosti in občutka prostosti. Ljubezen do življenja nasploh.

Kot je v uvodnem nagovoru poudarila predsednica ZSKD Živka Persi, ki se je zahvalila gostujočemu društvu in tehnikom za osvetljavo in ozvočenje, ima glasba »velike Evrope v malem« tudi socialni predznak. Ansambel v sklopu vsakoletne turneje namreč popestri bivanje ljudem na družbenem robu. Glasbeniki nastopajo v zaporih in domovih za ostarele, v ponedeljek so priredili enourni koncert za goste tržaškega Karitasa v Istrski ulici.



»Pri Etno Histerii gre za druženje oziroma interni žur,« je pojasnil Matija Solce, harmonikar, gledališki igralec, sicer pa umetniški vodja glasbenega projekta, in dodal, da je med udeleženci glasbenega kampa mogoče najti tako profesionalne in uveljavljene muzikante kot tudi amaterje. Nekaj jih je celo dobilo nagrado angleške javne radiotelevizije BBC za najboljši album leta. Sicer pa gre pri glasbenem sestavu za mlade, »ki so prišli uživat na morje«.