Fernetiči bodo dočakali prometno revolucijo

Mejni prehod pri Fernetičih bo po dolgih letih načrtovanja dočakal popolno preureditev. Na tržaški prefekturi se je v torek namreč odvijal tehnični sestanek deležnikov, na katerem je inženir Alberto Novarin predstavil dodobra zaključen načrt, ki ga je naročila Občina Repentabor. Sestanek je bil dobro obiskan, saj je deležnikov projekta dosti. Seje so se udeležili predstavniki občin Repentabor in Trst, Agencije za javno dobro, podjetja Interporto di Trieste, Dežele Furlanije - Julijske krajine ter hčerinskega podjetja FVGStrade, družbe Anas, obmejne, prometne policije in finančne policije.

»Končno imamo soglasje za pomemben načrt, ki preureja celotno območje Fernetičev in spoštuje vse zainteresirane, torej tako prebivalce kot tudi komercialne in druge gospodarske objekte. Ta je bila od samega začetka moja prioriteta, zaščita vaščanov in krajine,« je po sestanku izjavila županja Občine Repentabor Tanja Kosmina. Na prefekturi jo je spremljal podžupan Marjan Verša.

Projekt preureditve je dokaj ambiciozen in izhaja iz potrebe po boljši ureditvi avtocestnih pasov. Nekdanji mejni prehod bo v prihodnosti izključno namenjen avtocesti. Ta se pri Fernetičih ne bo več prekinila, iz Ljubljane proti Trstu oziroma Benetkam se bo nadaljevala v blagem levem zavoju, torej ne bo več potrebno zavijati za 270 stopinj po zdajšnjem priključku. Kosmina je tudi poudarila, da dejansko ne bodo gradili novih cest, temveč bodo skoraj izključno preuredili obstoječe. Poskrbljeno bo tudi za lokalni promet, ki ne bo več primoran se posluževati nekaj deset metrov avtoceste. Pri križišču za tovorni terminal se bo zavilo na desno, kjer bo urejena stranska cesta za lokalne potrebe, po kateri se bo moč zapeljati do Sežane. Fernetiči bodo tudi bogatejši za zajetne količine novega zelenja, predvsem dreves, neokrnjen promet bodo zagotavljala štiri nova krožišča, deželna cesta 58 pa bo v urbanem odseku služila zlasti potrebam lokalnega prometa, kar bo seveda razbremenilo zaselek. Nadaljnji obstoj Bara G bo, poleg dveh cestnih priključkov, omogočil nadhod. Tudi dostop do vseh drugih objektov bo zagotovljen.

16,5 milijona z ministrstva

Načrtu je zelo naklonjen tržaški prefekt Pietro Signoriello. Strinja se sicer z dejstvom, da je projekt zajeten in kompleksen. Med včerajšnjim sestankom pa je vseeno dodal, da je napočil čas, da se območje preuredi. Podobno so izjavili predstavniki družbe Anas. Slednji so izpostavili, da je projekt, vreden približno 22 milijonov, že bil deležen 16,5-milijonskega financiranja iz proračuna italijanskega ministrstva za infrastrukturo in prevoze. Postopek naj bi torej, spričo razpoložljivih sredstev, lahko stekel dokaj hitro. Cilj nosilcev projekta je, da bi razpis za izvajanje del lahko objavili do konca leta.