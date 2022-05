Festival 100Hack v čast nepozabne znanstvenice

»Vsi imamo skupni izvor, vsi smo sinovi vesolja in evolucije zvezd, zato je prav res, da smo vsi bratje.« Besede Margherite Hack še danes odmevajo na hodnikih tržaškega observatorija Inaf, v katerem je danes dopoldne direktor Fabrizio Fiore predstavili bogat program, ki ga bodo ponudili med 30. majem in 12. junijem ob stoti obletnici rojstva znanstvenice in raziskovalke. Festival Hack100 bo namenjen izvedencem in ljubiteljem znanosti, a tudi umetnosti in poljudnega podajanja najzahtevnejših vsebin. Spominu na prvo žensko, ki je leta 1964 stopila na čelo observatorija in oddelka za astrofiziko tržaške univerze, so se sicer poklonili že danes, ko so pred knjižnico tržaškega Inafa odkrili tablo z njenim imenom in poimenovali prostor, v katerem se še danes v živo in na daljavo debatira o znanosti. V ponedeljek, 30. maja, bodo prav v knjižnici priredili slovesnost, na kateri bo observatorij prejel posebno darilo. Na steno bodo obesili portret astronomke Henriette Swan Leavitt, ki je v 19. stoletju odkrila razmerje med časom in svetlobo pri zvezdah Cefeidah in tako postavila temelje za določanje razdalje zvezd in galaksij.

