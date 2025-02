Finančni policisti zasegli večkratno zmagovalko Barcolane

Finančni policisti iz Trsta so po nalogu državnega tožilstva iz Benetk zasegli znano jadrnico Wild Thing Furia Benussija, večkratno zmagovalko Barcolane in številnih drugih regat po svetu. Vest je prvi obelodanil časopis Il Gazzettino in jo je danes povzel Il Piccolo. Lastnikom, avstralski družbi, očitajo utajo davka na dodano vrednost Iva pri uvozu v skupni vrednosti 600.000 evrov. Kot je povedal Benussi, že pripravljajo priziv.

Jadrnica, ki so jo zasegli pretekli ponedeljek, je trenutno v tržiški marini, kjer pred začetkom nove jadralne sezone na njej potekajo vzdrževalna dela. Benussi, ki je pred nekaj dnevi na družbenih omrežjih sporočil, da bo jadrnica v aprilu pripravljena za udeležbo na nekaterih pomembnih regatah, zatrjuje, da v zadevi ni bil udeležen. Odvetnik Piero Fornasaro de Manzini, ki ga zagovarja, je povedal, da lastnikom očitajo utajo davka na dodano vrednost Iva, ki ga je treba poravnati ob uvozu plovila ali pozneje, v trenutku ko se pojavi obveza.

Za jadrnice, podobno kot za avtomobile, ob uvozu ni potrebna poravnava davka na dodano vrednost Iva, če se na območju EU zadržijo vsaj osemnajst mesecev, je pojasnil. Nastal pa je pravi juridični vozel, je še povedal odvetnik, ki ga je podkrepilo dejstvo, da so jadrnico leta 2014 po brodolomu zapustili v neki ladjedelnici na otoku Menorca, ko je bila v bistvu le še razbitina.