Folklorna in rokerska skupina ob obletnici osvoboditve

Občina Dolina je sklenila, da bodo letos na posebej slavnosten način obeležili 80. obletnico osvoboditve izpod nacifašizma. Program praznovanj se bo začel v četrtek, 24. aprila, ob 20. uri v občinskem gledališču Franceta Prešerna v Boljuncu, ko bo na sporedu nastop ženske pevske skupine Stu ledi. Predstava z naslovom Oh, ta dolga, dolga pot zaobjema petje, glasbo in recitiranje, v ospredje pa postavlja vlogo žensk. V tem smislu izpostavlja pomembno vlogo, ki so jo igrale ženske v obdobju pred med in po 2. svetovni vojni.

Stu ledi se hoče s tem projektom zahvaliti vsem ženskam za pogum in vztrajnost, ki so ju izkazale v krutem času nacifašističnega zatiranja svoboščin. "Predstava bo zahvala za kar so pretrpele, za strah in grozo, ki so ju doživljale, in za pokončnost," so zapisali organizatorji. Tekom predstave se spajajo pričevanja žensk z recitiranjem odlomkov zapiskov, ljudsko pesmijo in partizanskimi motivi. V ozadju bodo na ogled projekcije fotografij, seveda ob glasbi v živo, ki od nekdaj zaznamuje Stu ledi.

Osrednja proslava osvoboditve izpod nacifašizma bo na sporedu v petek, 25. aprila, v občinskem spomeniškem parku ter na ploščadi pred športnim centrom Silvana Klabjana v Dolini. Pričela se bo ob 16. uri s prihodom štafet, ki bodo pritekle od vseh spomenikov po občini. Tek bo organiziral AŠD Breg. Nato bo na vrsti prihod občinskega prapora ter praporov vseh društev, sledilo bo polaganje vencev. Po pozdravu župana Aleksandra Corettija bo zapel priložnostni zbor, ki združuje pevke in pevce MPZ Valentina Vodnika iz Doline, zbora Fantje pod latnikom iz Boljunca, MePZ Franceta Prešerna iz Boljunca, Dekliške pevske skupine SKD Primorsko, MePZ SPD Mačkolje, MePZ SKD Frana Venturinija od Domja, MePZ SKD Slavec-Slovenec iz Ricmanj in Boršta, ob spremljavi pihalnih orkestrov Breg in Ricmanje.

Slavje se bo po uradnem delu nadaljevalo pred občinsko telovadnico, kjer bodo na sporedu nastopi posameznih zborov in pihalnih orkestrov, povezovala bosta Jasmina Gruden in Ilija Ota. Ob 20.30 pa se bo pričel koncert skupine Rock Partyzani. Dogodek soorganizirajo vse krajevne sekcije združenja VZPI-ANPI. Ob koncertu bodo na voljo kioski s pijačo, za katere bosta skrbeli Majenca in društvo Jože Rapotec.