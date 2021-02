Francesco Russo začel volilno kampanjo

Danes se je uradno začela lokalna terenska volilna kampanja združenja Punto Franco. Njegov predsednik Francesco Russo je dopoldne nagovarjal volivce na Kolonkovcu, popoldne pa na Trgu Stare mitnice. Kot je napovedal, bodo v prihodnjih tednih prisluhnili prebivalcem različnih mestnim okolišev in zbirali njihove pripombe in želje. Na podlagi teh bodo sestavili program, ki bo temeljil na dveh strateških okvirjih: na izboljšanju kakovosti življenja in storitev v mestnih okoliših ter na velikih projektih, ki bi v Trst pritegnili investitorje.

V terensko kampanjo združenja Punto Franco se je vpisalo skoraj 200 prostovoljcev, ki bodo skrbeli za neposreden stik z volivci. »Veliko pozornost bomo namenili kampanji od vrat do vrat. Najpomembnejša je neposredna komunikacija z volivkami in volivci po vsej tržaški občini,« prisegajo v združenju Punto Franco. Njegov prvak Russo, ki še ni formaliziral županske kandidature (če bo zdravstvena slika ugodna, bo to storil v prihodnjih tednih), je na prvem srečanju z občani poudaril, da je treba ciljati na ambiciozen program, saj Trst že nekaj časa nima strategije, kako in na kakšen način se bo razvijal v prihodnje.