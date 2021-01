Prostovoljci civilne zaščite jo bodo prihodnji teden primahali na območje Pod Frned na Kontovelu. Časovnica, ki jo je že decembra napovedala tržaška občinska odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi, je torej točna. Furlanska cesta bo nekaj mesecev zaprta, da bodo lahko sanirali usad.

Promet bo v tem času prepovedan. Vozniki avtomobilov si bodo morali vsaj do velike noči izbrati alternativno pot. Ista usoda čaka tudi linijske avtobuse št. 42, 44 in 46, ki se iz Trsta do kraške planote ne bodo morali več vzpenjati po Furlanski cesti. Podjetja Trieste Trasporti, ki v okviru konzorcija Tpl upravlja avtobuse na Tržaškem, sicer še preučuje najboljšo rešitev. Največje nevšečnosti in preglavice čakajo domačine.