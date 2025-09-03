Sreda, 03 september 2025
Neurja

Gasilci celo noč odpravljali posledice silovitega naliva

Tržaškim enotam je pomagala tudi goriška ekipa. Močne padavine so prizadele tudi Milje

Spletno uredništvo |
Trst |
3. sep. 2025 | 9:26
    Gasilci celo noč odpravljali posledice silovitega naliva
    Tržaški gasilci na delu po silovitem tržaškem nalivu (GASILCI)
Gasilci so celo noč odpravljali posledice močnega naliva, ki je včeraj zvečer zajel Trst. Tržaškim gasilskim enotam je pri delu pomagala še ekipa iz poveljstva v Gorici. Zabeležili so približno šestdeset intervencij. Kot so sami sporočili, so ob 7.30 morali obdelati okoli še štirideset prijav, ki so na številko za klice v sili 112 prispele kot manj nujne

Poplavljene so bile številne ulice. Nalivi so poleg težav v prometu povzročili izpad oskrbe z elektriko v nekaterih delih mesta. O obilnih padavinah so poročali tudi iz Milj, kjer je poplavilo več cest, tudi proti mejnemu prehodu Lazaret na meji s Slovenijo

