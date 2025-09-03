Gasilci celo noč odpravljali posledice silovitega naliva

Gasilci so celo noč odpravljali posledice močnega naliva, ki je včeraj zvečer zajel Trst. Tržaškim gasilskim enotam je pri delu pomagala še ekipa iz poveljstva v Gorici. Zabeležili so približno šestdeset intervencij. Kot so sami sporočili, so ob 7.30 morali obdelati okoli še štirideset prijav, ki so na številko za klice v sili 112 prispele kot manj nujne

Poplavljene so bile številne ulice. Nalivi so poleg težav v prometu povzročili izpad oskrbe z elektriko v nekaterih delih mesta. O obilnih padavinah so poročali tudi iz Milj, kjer je poplavilo več cest, tudi proti mejnemu prehodu Lazaret na meji s Slovenijo