Gekon ga je s svojimi ostrimi zobmi ugriznil v rokavico

Na stopnišču Stendhal blizu Trga Vico je pred nekaj meseci domoval kuščar Piki Jakob. Nanj je opozoril bralec Radovan Legiša, prostovoljec sindikata Cgil in društva Auser, ki s slovensko šolo pri Sv. Jakobu in drugimi prostovoljci upravlja občinski vrt Pavan, kjer se otroci igrajo in telovadijo na prostem.

Ob mali njivi z zelenjavo in cvetjem je pred kratkim spet zagledal gekona. Na prvi pogled je mislil, da gre za hitro poljsko miško, potem pa ugotovil, da je to sorodnik že znanega kuščarja, ki ga je sam – zaradi bližine istoimenskega vrtca – krstil Piki Jakob. Ujel ga je, ta pa ga je s svojimi ostrimi zobmi ugriznil v rokavico in je ni hotel spustiti. Gekona je gospod Legiša fotografiral in takoj spustil. Po krajšem brskanju po spletu je prebral, da se žival skriva v gradbiščih in zapuščenih stavbah. Z veseljem je ugotovil, da lahko poje do dvesto komarjev na dan.

Prvo fotovest z Legišovo fotografijo si je na naših straneh z zanimanjem ogledala biologinja Damijana Ota, ki je uredništvu posredovala nekaj informacij o zanimivi živalci, nakar smo se z njo posvetovali še glede novega posnetka.