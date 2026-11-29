Osemsto ljudi, polna dvorana in glasen aplavz. Nekdanja diskoteka Paradiso je drevi gostila srečanje, s katerim je Mitja Gialuz, županski kandidat leve sredine v Trstu, začel pot proti volitvam leta 2027. Večer je ponudil predstavitev različnih obrazov Trsta, njihovih pričakovanj in vizije mesta. Po političnih nagovorih se je dogajanje nadaljevalo ob glasbi in plesu. Srečanje je povezoval Evgen Ban, ki je poskrbel tudi za slovenski jezikovni pečat. Del programa je namreč potekal v slovenščini, s čimer so poudarili večkulturno in večjezično identiteto Trsta.

Pred Gialuzom so nastopili predstavniki različnih področij mestnega življenja. Profesor biologije Dario Gasparo je opozoril na odseljevanje mladih in pomanjkanje prostorov za njihovo ustvarjalnost. Anna Noè, organizatorka kulturnih dogodkov, je izpostavila pomanjkanje prostorov za neodvisno kulturo. Profesor Vanni Lughi z Univerze v Trstu, predsednik fundacije Luciano Fonda, je poudaril pomen znanstvenega potenciala mesta, privabljanja izobraženih kadrov in zagotavljanja dostopnih stanovanj za študente. Predstavnik Aclija je opozoril na socialne stiske in osamljenost starejših, igralka Lara Komar pa je poudarila, da je prepletanje jezikov in kultur ena največjih vrednot Trsta.

Gialuz je zbranim v družbi vseh koalicijskih partnerjev, ki so bili z njim na odru, namenil jasno politično sporočilo: »Tukaj smo, da zmagamo.« Trst je primerjal s kraško pokrajino, pod površjem katere tečejo reke energije. Te predstavljajo ljudje, društva in kulturne pobude, katerih potenciali zaradi pomanjkanja povezovanja ne pridejo dovolj do izraza. »Trst velja veliko več od tega, kar je bil upravljan v zadnjih desetih letih. Trst si zasluži več,« je poudaril.

Kritično se je ozrl na dosedanje upravljanje mesta. Opozoril je na 90 neizkoriščenih mestnih območij s skupno površino okoli 850.000 kv. metrov ter na pomanjkanje vizije za Staro pristanišče. Kritičen je bil do prometne politike, projekta žičnice in krčenja javnega zdravstva.